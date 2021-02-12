Московская Армения готовит опиум для армян заметки из Первопрестольной
Поведение политических шаманов армянской диаспоры в Москве начинает представлять опасность для Армении и её народа. Им нужна война, которая перечеркивает как интересы своей Родины, так и миротворческие усилия России, за счёт которой они живут.
И руководство Армении, и Москва, и Баку, и Анкара серьёзно заняты сложной и рутинной работой по обустройству Закавказья в новых сложившихся условиях после 44-й Отечественной войны. Еревану, понятно, тяжелее всех. Горечь сокрушительного поражения накладывается на глубочайший социально-экономический кризис и нужно искать выход, идти на непопулярные меры.
И чем активнее участники мирного процесса занимаются этой работой – тем больше беснуются представители армянской диаспоры в Москве. Все эти габреляновы, симоньяны, бабаяны, кеосаяны и прочие, имя которым – легион, просто исходят слюной и ненавистью. И в конвульсивных припадках все громче колотят в барабаны войны, визжа о необходимости реванша.
С каждым днем их риторика становится все агрессивнее, выпады в адрес Еревана и Москвы – все оскорбительнее, а словарный запас все больше скатывается к базарному скандалу, когда хабалку-торговку уличили в продаже тухлой рыбы – а она категорически это отрицает.
Спасение Еревана в том, чтобы встроиться в международную систему разделения труда, один из узлов которого формируется сейчас через транспортные коридоры Анкара-Баку и обратно. Армения нуждается сейчас в инвестициях, в перспективных бизнес-проектах, в экономических договоренностях с Анкарой и Баку – но даже малейшее движение в эту сторону вызывает шабаш армянских шаманов в Москве и шквал оскорблений в адрес Еревана, самым мягким из которых являются обвинения в национал-предательстве.
«Реванш, и только реванш! Вот будущее Армении и никто сворачивать с него не должен! #незабудемнепростим! Никто фантазий влажных у нас не отберет!» - выбивают на бубнах войны московско-армянские страдальцы. Что вполне понятно и объяснимо – мир им не нужен. Более того – мир для них означает серьезные убытки от утраты мутных гешефтов, которые эта кодла, простите, другого названия у меня для них нет, «мутила» на карабахском вопросе. Что примечательно – доя деньги сразу с двух сторон: и с Еревана, и с Москвы.
Будем говорить откровенно, все мы люди взрослые: московская диаспора всегда была этаким «двуликим Янусом». Она выполняла поручения и армянского, и одной из башен Кремля. Тот же памятный всем «наезд» госпожи Марго «иди долма готовь» Симоньян на Никола Пашиняна отнюдь не был экспромтом творческой личности, этаким всплеском эмоций в стиле «сгорел забор – гори и хата».
Нет, это была просьба одного из отделов администрации президента России, которые попросили её намекнуть армянскому премьеру, что с антироссийским креном в политике Еревану зарываться не стоит. Какой тонкости был этот намёк и как быстро он стал феерично «битвой жабы с гадюкой» - памятно всем.
В Кремле, конечно, слегка поморщились, но наказывать Марго «Долму» не стали. Тут-то и её, и её подельников – Кеосаяна, Габрелянов и прочих понесло. Они решили, что могут сами решать, что России выгодно, а что – нет. На кровоточащий Донбасс высадился «российский десант» - Симоньян, Кеосаян и Бабаян, не хватало только политолухов Гаспаряна и Мирзаяна, которые несли там откровенную и провокационную игру-пургу.
Эти же люди вовсю разжигают в российском медиапространстве антиазербайджанскую и антитурецкую истерию, не брезгуют фейками и вбросами. Не стесняются в оскорблениях легитимного правительства в Ереване. И при этом – рядятся в рубище «страдальцев по Армении», толкая её на новые военные авантюры, исход которых очевиден – окончательное превращение этой многострадальной страны в failed state, несостоявшееся государство и массовый исход из него населения.
Но что им Армения, когда последние события на Южном Кавказе затронули их самое интимное место – кошелёк.
Ведь чисто по-человечески воинственная одержимость и реваншистская бесноватость всех этих господ вполне понятна. Работая двуликими Янусами в период, когда существовал карабахский вопрос – они неплохо на этом зарабатывали. В Ереване врали, что с ноги двери в Кремле открывают, в Москве дули в уши о том, что в Армении любой вопрос с любым политиком под шелест ресниц могут решать. Гонорары были щедрыми – и в чисто денежном выражении, и в карьере, как у сладкой парочки Симоньян-Кеосаян, и в бизнес-перспективах, как у Камшотыча Габрелянова.
Президенты Владимир Путин, Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган лишили этих гешефтмахеров кормушки, пусть и жёстко – но окрыли для Армении дорогу в нормальный мир и дали шанс на процветающее и цивилизованное будущее. От такого поворота – они ведь рассчитывали, что Карабах будет длиться. И теперь эти люди, вся жизненная философия которых – ларёк «Овощи-фрукты», мангал и рюмочная, пошли в наступление на президентов. Одних – поливают грязью. А усилия Владимира Путина – мало того, что саботируют, так ещё и пытаются подорвать, и это не преувеличение.
Что вызывает у российской власти все больше вопросов. В профильных компетентных органах РФ, как внешних, так и внутренних, сейчас идёт мобилизация специализированных отделов. К диаспорам внутри России будет особое отношение, не как к благостному постсоветскому соседу, как источнику вызовов и угроз. Так что, московским армянским политшаманам предстоят вскоре не самые приятные беседы с «антропологами в штатском».
Что же до Армении, то в Ереване скоро поймут, что их соплеменникам, проживающим в Москве, на армянские проблемы глубоко наплевать. Армения для них – источник заработка и наживы на страданиях страны, которую они называют Родиной.
А реваншистские завывания и воинственное битьё в бубен этого отродья – опиум для армянского народа. Сначала, вроде, как и приятно, и боль успокаивает – но конец всегда один, в канаве, под забором цивилизации.