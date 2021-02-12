Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:42

Поведение политических шаманов армянской диаспоры в Москве начинает представлять опасность для Армении и её народа. Им нужна война, которая перечеркивает как интересы своей Родины, так и миротворческие усилия России, за счёт которой они живут. И руководство Армении, и Москва, и Баку, и Анкара серьёзно заняты сложной и рутинной работой по обустройству Закавказья в новых сложившихся условиях после 44-й Отечественной войны. Еревану, понятно, тяжелее всех. Горечь сокрушительного поражения накладывается на глубочайший социально-экономический кризис и нужно искать выход, идти на непопулярные меры. И чем активнее участники мирного процесса занимаются этой работой – тем больше беснуются представители армянской диаспоры в Москве. Все эти габреляновы, симоньяны, бабаяны, кеосаяны и прочие, имя которым – легион, просто исходят слюной и ненавистью. И в конвульсивных припадках все громче колотят в барабаны войны, визжа о необходимости реванша.

С каждым днем их риторика становится все агрессивнее, выпады в адрес Еревана и Москвы – все оскорбительнее, а словарный запас все больше скатывается к базарному скандалу, когда хабалку-торговку уличили в продаже тухлой рыбы – а она категорически это отрицает. Спасение Еревана в том, чтобы встроиться в международную систему разделения труда, один из узлов которого формируется сейчас через транспортные коридоры Анкара-Баку и обратно. Армения нуждается сейчас в инвестициях, в перспективных бизнес-проектах, в экономических договоренностях с Анкарой и Баку – но даже малейшее движение в эту сторону вызывает шабаш армянских шаманов в Москве и шквал оскорблений в адрес Еревана, самым мягким из которых являются обвинения в национал-предательстве. «Реванш, и только реванш! Вот будущее Армении и никто сворачивать с него не должен! #незабудемнепростим! Никто фантазий влажных у нас не отберет!» - выбивают на бубнах войны московско-армянские страдальцы. Что вполне понятно и объяснимо – мир им не нужен. Более того – мир для них означает серьезные убытки от утраты мутных гешефтов, которые эта кодла, простите, другого названия у меня для них нет, «мутила» на карабахском вопросе. Что примечательно – доя деньги сразу с двух сторон: и с Еревана, и с Москвы. Будем говорить откровенно, все мы люди взрослые: московская диаспора всегда была этаким «двуликим Янусом». Она выполняла поручения и армянского, и одной из башен Кремля. Тот же памятный всем «наезд» госпожи Марго «иди долма готовь» Симоньян на Никола Пашиняна отнюдь не был экспромтом творческой личности, этаким всплеском эмоций в стиле «сгорел забор – гори и хата».

Нет, это была просьба одного из отделов администрации президента России, которые попросили её намекнуть армянскому премьеру, что с антироссийским креном в политике Еревану зарываться не стоит. Какой тонкости был этот намёк и как быстро он стал феерично «битвой жабы с гадюкой» - памятно всем. В Кремле, конечно, слегка поморщились, но наказывать Марго «Долму» не стали. Тут-то и её, и её подельников – Кеосаяна, Габрелянов и прочих понесло. Они решили, что могут сами решать, что России выгодно, а что – нет. На кровоточащий Донбасс высадился «российский десант» - Симоньян, Кеосаян и Бабаян, не хватало только политолухов Гаспаряна и Мирзаяна, которые несли там откровенную и провокационную игру-пургу.