Только на рубеже с Польшей шлагбаум будет опущен на десяти таких пунктах. На всех остальных, действующих, со среды будет введен усиленный контроль. Об этом сообщила словацкая полиция.

Несмотря на мнение еврокомиссара Стеллы Кириакидес, о котором сообщал haqqin.az, что закрытие границ не поможет защитить от пандемии, к ее словам прислушиваются не все. Стало известно, что с понедельника 15 февраля Словакия закрывает малые пограничные переходы с соседними странами для передвижения людей и перемещения товаров.

В свою очередь, необходимость возврата к ограничительным мерам обосновал министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи, подчеркнув, что причиной является необходимость защитить население страны от «импорта» новых опасных вариантов коронавируса.

По мнению представителей стражей порядка, закрытие части пограничных переходов поможет усилить контроль в остальных местах пересечения границы с Польшей, Чехией, Австрией и Венгрией. Но, по заявлению представителей властей, несмотря на эти меры, ни с понедельника, ни со среды, когда будет введен более жесткий контроль за пересечением рубежей страны, истинный пограничный контроль не будет восстановлен. Иначе о таком решении Словакия должна была бы предупредить Европейскую комиссию.

В то же время, полиция этой страны на всякий случай предупреждает путешествующих, что время на процедуру въезда в Словакию может затянуться.

С понедельника те, кто едут туда, например из Польши, должны предъявить недавний негативный тест на коронавирус. В Словакии будут введены новые правила пересечения границы. Это означает, что в случае въезда граждан из стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Норвегии и Швейцарии они должны будут«сесть» на обязательный 14-дневный карантин, а также обязательно, не позднее момента пересечения границы, заполнить в интернете соответствующий бланк.

Есть и послабление в правилах — карантин можно прервать после 8 дней изоляции, если сданный вновь тест на коронавирус окажется негативным.

Работающие в приграничных районах Словакии должны иметь с собой тест на антигены или ПЦР-тест, сделанный не позднее 7 дней.

В порядке исключения, правила смягчены для водителей международного транспорта, карет скорой помощи, а также для людей, въезжающих в Словакию на лечение или пересекающих страну транзитом. Полиция подчеркивает, что 14-дневной изоляции подлежат переболевшие Covid-19 и те, кто получил вторую дозу вакцины. Они также могут прервать карантин после негативного результата теста на коронавирус.

Как сообщил на днях госсекретарь в министерстве иностранных и европейских дел Республики Словакия Мартин Клус, Словакия стала страной высокого риска, эпидемиологическая ситуация здесь ухудшается.

Так что, Брюссель может иметь свое мнение, но реальность в каждой отдельной стране Евросоюза диктует самостоятельные решения.