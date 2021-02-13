Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить законы о ношении оружия.

"Сегодня я призываю Конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", - говорится в заявлении Байдена.

Заявление приурочено к третьей годовщине стрельбы в школе во Флориде, где погибли 14 учеников и три учителя.

Будущее подобной инициативы неясно. Демократы при президенте Бараке Обаме пытались ввести ограничения на ношение оружия, но инициатива провалилась в Конгрессе.

В США право граждан на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила покупки, ношения и хранения сильно различаются от штата к штату.