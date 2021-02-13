В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса. О своем предположении рассказал член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, доктор Питер Дасзак, передает РИА Новости.

По его словам, изначально вирус мог начать распространяться в южной части Китая, затем в Юго-Восточной Азии. Его переносчиками все-таки были летучие мыши, сказал Дасзак. По его мнению, именно к этой версии стоит «обратить наибольшее внимание».

Доктор также предположил, что мыши распространили инфекцию на фермы диких животных, где находились в том числе хорьки и енотовидные собаки. Могли заразиться и люди, работающие там. Далее коронавирус попал на рынок в Ухане и продолжил распространяться по всему миру.

Уточняется, что специалисты ВОЗ не смогли найти личные данные пациентов из-за того, что это запрещено политикой конфиденциальности по китайскому законодательству. Помимо этого, многие выздоровевшие после COVID-19 отказались от встречи с представителями организации.

По состоянию на 14 февраля известно о более чем 109 миллионах зараженных коронавирусом по всему миру.