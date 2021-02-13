Сегодня были сыграны заключительные два матча 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Занимающая 3-е место «Зиря» принимала у себя последнюю команду чемпионата - «Сабах». Аутсайдеры дали бой команде Рашада Садыхова, были близки к победе, но упустили ее в добавленное время – 2:2.

На 9-й минуте Кевин Кубемба вывел «Сабах» вперед. «Зиря» смогла восстановить равновесие лишь на 79-й минуте, когда Давит Волков отправил мяч в ворота гостей. Но спустя три минуты Кубемба забивает второй гол. «Зиря» спаслась на 3-й добавленной минуте благодаря голу Клесио Баука.

После этой ничьи «Сабах» уходит с последней позиции и поднимается на 6-е место, а «Зиря», потеряв два очка, не смогла сократить отставание от лидера. Как и до начала 15-го тура, «Зиря» проигрывает первому месту 6 очков.

Напомним, вчера в центральном матче тура «Карабах» проиграл «Нефтчи» (1:2) и уступил лидерствл, а «Сумгаит» разгромил «Сабаил» (3:0).

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 30 очков (15 матчей)

2. «Карабах» - 29 (15)

3. «Зиря» - 24 (15)

4. «Сумгаит» - 22 (15)

5. «Габала» - 18 (15)

6. «Сабах» - 14 (15)

7. «Сабаил» - 13 (15)

8. «Кешля» - 13 (15).