Умер экс-президент Аргентины

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

В декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции и с тех пор находился под наблюдением врачей.

 