Умер экс-президент Аргентины
Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.
В декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции и с тех пор находился под наблюдением врачей.
Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.
В декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции и с тех пор находился под наблюдением врачей.
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