В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Власти Гвинеи официально объявили в воскресенье о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщил новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

"Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке, - говорится в документе. - Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой".

Портал отмечает, что совещание состоялось после того, как поступили результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили его наличие в крови трех умерших. Поступление четвертого теста ожидается позднее.

Согласно предоставленным правительством Гвинеи данным, первый случай БВВЭ был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день выявлены семь человек, которые могли заразиться Эболой. Все они присутствовали на похоронах медсестры. Один из инфицированных проживает в столице страны Конакри.