Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики Академии наук России, специально для haqqin.az 19:49

Неудивительно, что новая стратегическая доктрина «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» построена на идеях Всемирного экономического форума и его вдохновителя Клауса Шваба. Это закономерно, учитывая, какую роль в этом влиятельном форуме практиков и идеологов прогресса играет Ильхам Алиев, в должности президента принимавший участие в каждом ежегодном собрании клуба промышленно-технологической элиты мира. Ну и учитывая, конечно, вынужденный, вызванный пандемией, но исторически неизбежный переход мировых экономических систем к новым реалиям. Распоряжением президента Азербайджана Кабинету министров поручено в 9-месячный срок в соответствии с программой Национальных приоритетов подготовить и представить главе государства «Стратегию социально-экономического развития на 2021-2025 годы», вписанную своими параметрами в стратегию-2030. Еще раз уточним, национальные приоритеты сформулированы по следующим направлениям: обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики; создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости; конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации; великое возвращение на освобожденные территории; чистая окружающая среда и страна «зеленого роста». В разных странах, на разной почве момент перехода от одного технологического уклада к новому может выглядеть по-разному. Но объединяющим моментом становится идеология новой эпохи.

Основные сюжеты - Справедлива ли модель роста, где главная тенденция - постепенный уход или коррекция оценок ВВП в качестве ключевого показателя национальных достижений в сторону модели глобальных рейтингов и коэффициентов эффективности корпоративной деятельности? А в задачах азербайджанского планирования как раз заметно стремление повышать позиции в мировых рейтингах, где относительно небольшая национальная экономика может опережать громадные государства. - Ставка на «зеленые», то есть сберегающие и малозатратные технологии по всему кругу хозяйственной деятельности (такой подход пронизывает стратегическое планирование ведущих мировых лидеров, теперь он и в Азербайджане). - Ключевой национальный приоритет - качество жизни. Вопрос нового планирования ориентирован прежде всего на то - улучшает ли нашу повседневную жизнь на практике то или иное нововведение. При этом огромную роль играют азербайджанские сегменты глобальных соцсетей, обсуждающие и указывающие властям на микроуровне необходимость тех или иных действий: от переноса забора и тротуара, до проблем в налогообложении и необоснованной роскоши чиновников. Ранее эту роль выполняли только СМИ. Система уже отчасти работает, и с каждым годом в Азербайджане прозрачность тех же доходов чиновников и решений исполнительной власти будет увеличиваться.

- Масштабирование новой хозяйственной деятельности. Для каждой страны в этом переходе важен вопрос - с какой точки, с какого региона или ключевой промышленной отрасли начать новый хозяйственно-экономический цикл. В случае Азербайджана одной из центральных площадок реализации этих подходов станут освобождённые районы - Кельбаджар-Лачинский, Верхне-Карабахский и другие. Вполне естественное поле для экспериментов, учитывая, что там нужно отстраивать всю инфраструктуру с нулевого уровня, обходя останки прежнего советского хозяйственно-экономического планирования, остовы деградации третьего промышленного уклада. Возвращенные районы - это лаборатория, где можно отработать новые элементы «железной» и цифровой инфраструктуры, новые способы планирования и управления, вывести вперед новые кадровые ресурсы - что и происходит, по сути, после назначении нового главы Минтраспорта и связи, чиновника, руководившего «Азеркомосом», знакомого с новыми технологиями не понаслышке. Через увеличение оперативности в управлении - посредством введения института спецпредставителя президента. Через консолидацию ресурсов госкорпораций - путем расширения влияния Инвестиционного холдинга, подотчетного Минэкономики, путем создания новых управленческих контуров, таких как Агентство по управлению экономическими зонами. Первая промышленная революция использовала энергию воды и пара для механизации производства. Вторая революция непосредственно вошла в Азербайджан с применением электроэнергии для создания массового производства – это период начала добычи нефти в Баку и пригородах. Третья использовала электронику и первые информационные технологии для автоматизации производства - период советского послевоенного промышленного развития Азербайджана в рамках советской стратегии госпланирования. Ее реализацией на местах и продвижением в Москве занимался Гейдар Алиев. Теперь Четвертая промышленная революция, которая строится на базе Третьей, цифровой, происходящей с середины прошлого века. Период, характеризующийся слиянием технологий, стиранием границ между физической, цифровой и биологической сферами. Её инициатор - Ильхам Алиев. Есть три причины, по которым сегодняшние преобразования в Азербайджане, как и во всем прогрессивном мире, представляют собой не просто продолжение Третьей промышленной революции, а, скорее, наступление Четвертой: скорость, масштабы и влияние систем. Скорость нынешних достижений не имеет прецедентов в истории. По сравнению с предыдущими промышленными революциями Четвертая развивается скорее экспоненциально, чем линейно. Более того, она разрушает почти все отрасли в каждой стране. А широта и глубина этих изменений знаменуют трансформацию целых систем производства, управления и руководства. Давайте рассмотрим три элемента этих преобразований конкретно в Азербайджане.

Электроэнергетика - До 2030 года планируется ввод в эксплуатацию 1500 МВт новых мощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВЭИ). Цель правительства - увеличить к 2030 году долю ВЭИ в производстве электроэнергии до 30%, чтобы обеспечить эффективное использование потенциала солнечной и ветровой энергии. К 2030 году планируется ввести порядка 1500 МВт новой мощности. Готовится законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии», который позволит расширить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и привлекать частные инвестиции. Удельный вес установленной мощности по производству электроэнергии за счет ВИЭ в Азербайджане составляет 17%, или 1,276 тыс. МВт, а фактический объем производства электроэнергии с учетом крупных ГЭС - порядка 8%. В марте Баку планирует подписать с компанией Masdar из ОАЭ контракты на строительство солнечной электростанции. Она будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку. Возведение станции займет порядка двух лет, инвестиции в проект оцениваются до $100 млн. Суммарный объем инвестиций в реализацию проектов ACWA Power и Masdar оценивается в почти $400 млн. Реализация этих двух проектов позволит Азербайджану экономить ежегодно 300 млн кубометров газа, что составляет 10% от общего объёма голубого топлива, потребляемого населением страны ежегодно.

Транспорт и строительство - Процесс восстановления хозяйственной деятельности будет носить для Азербайджана достаточно масштабный характер в течение всего периода 2020-х годов. Но на первом этапе это развитие прежде всего двух секторов – транспорта и строительства как самых масштабных фрагментов национальной экономики. Восстановление автодорог (первого уровня и региональных), строительство железнодорожных магистралей, двух аэропортов международного значения само по себе уже является серьезными капитальными вложениями. Кроме того будут созданы автотранспортные предприятия, заправки, включающие системы для электротранспорта, высокотехнологичные автосервисы, сопутствующая сфера услуг, которая обеспечит передвижение вдоль дорог – начиная от кафе до мини-отелей плюс сектор коммунального хозяйства, который обслуживает дороги. Два новых международных маршрута – по железной дороге и по автомагистрали от Азербайджана до Турции, а также сеть прилегающих региональных дорог превратятся в «воронку» для притяжения грузопотоков с соседних международных коммуникаций трансевразийской сети. Даже по этому перечню видно, каков будет масштаб работы, которая должна быть проделана. Все это позволит в перспективе увеличить долю транспорта в ВВП Азербайджана до 8-9%. К середине 2020-х годов строительство станет еще более серьезным сегментом азербайджанской экономики, чем в 2010-е годы. Технопарки новой промышленности - Важный индикатор понимания азербайджанских задач - планирование развития технопарков. На данный момент обращает на себя внимание указ Ильхама Алиева «О мероприятиях по усовершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками». На базе ООО «Сумгаитский химпромпарк» (СХПП) - а это крупнейший оператор промышленных предприятий и промпарков Азербайджана - при Минэкономики создается Агентство по развитию экономических зон. В его состав войдут все промышленные парки (за исключением Балаханского), промышленные кварталы (за исключением Нахчыванского) и агропарки, действующие в Азербайджане. Напомним, что по состоянию на конец 2019 года резидентами промпарков вложено $3,4 млрд.