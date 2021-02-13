Сегодня наш гроссмейстер проводит второй матч против француза Максима Вашье-Ляграва. Вчера в первом матче Раджабов победил со счетом 2,5:1,5. Сегодня ему достаточно по итогам четырех партий сыграть вничью, чтобы занять призовое место. Если же Вашье-Ляграв победит, то оппоненты сыграют две партии в блиц. Если и они не определят сильнейшего, то победитель будет выявлен в «Армагеддоне», где белым обязательно надо выигрывать, а черных устраивает и ничья.

В финале встречаются норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.

Напомним, в полуфинале Раджабов проиграл Со – 1,5:2,5 и 1:2. А в четвертьфинале наш шахматист победил голландца Аниша Гири. Два матча в быстрые шахматы завершились вничью 2:2, а в блице Раджабов оказался сильнее – 1,5:0,5.

На предварительной стадии по итогам 15 туров Теймур набрал 8 очков и занял 7-е место. В его активе была одна победа и 14 ничьих.

Opera Euro Rapid – третий турнир из серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Призовой фонд текущего соревнования равен 100 тысячам долларов.

Второй турнир серии под названием Airthings Masters, который завершился в январе, выиграл Теймур Раджабов, обыграв в финале Ароняна. Тем самым наш шахматист уже заработал право сыграть в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.