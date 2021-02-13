В Чехии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило из-за сложной эпидемиологической обстановки на 14 дней режим чрезвычайной ситуации – до 28 февраля, сообщило со ссылкой на источники в кабмине Чешское ТВ.

В четверг парламент Чехии большинством в один голос, 49 к 48, отклонил просьбу кабмина о продлении режима ЧС, действовавшего с 5 октября 2020 года. В связи с этим правительство воспользовалось предусмотренной в законодательстве страны возможностью снова объявить режим ЧС по просьбе руководителей краев, которые обеспокоены расширением заболеваемости коронавирусом в своих регионах.

В то же время глава сената Милош Выстрчил и некоторые специалисты по конституционному праву оспаривают данные действия краевых руководителей и кабмина.