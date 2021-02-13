Революция в автомобилестроении

Одной из проблем, до сих пор стоявших перед человеком в освоении водорода как топлива, была сложность и хлопотность в его складировании. В определенных пропорциях его смесь с воздухом становится так называемой гремучей смесью, отсюда жесткие правила его хранения и использования, имеющие огромной значение для безопасности.

Еще недавно говорили о водородном топливе и водородных двигателях как о чем, что войдет в жизнь не так скоро. Однако это стало реальностью раньше, чем ожидалось. Легкое, безопасное в хранении и в использовании — это и есть водород. Ученые из немецкого института Фраунхофера создали нечто, что, как они считают, произведет революцию в моторизации.

Однако химия знает способы значительно более безопасного складирования опасных газов - в форме химических соединений с другими веществами. В виде жидкости или в твердом состоянии они гораздо удобнее и безопаснее в транспортировке.

Именно эту особенность проверила группа ученых из Института технологии производства и перспективных материалов Фраунхофера (IFAM) в Дрездене. Исследователи проанализировали результаты ранее проведенных исследований гидрида магния как субстанции, способной сохранять водород в безопасной форме при перевозке и складировании.

Оказалось, что после смешивания магния и водорода при высокой температуре и под давлением, соединение становится серой субстанцией, напоминающей пасту для зубов. Отсюда учеными и было ей дано название Powerpaste.

По мнению исследователей, эта паста может стать основой для обеспечения мощности электродвигателей на той же основе, которая используется в машинах, использующих в качестве топлива водород, находящийся под давлением.

Применение такого соединения магния с водородом позволит отказаться от тяжелых резервуаров высокого давления и даст возможность использовать технологию этого импульса даже в движущейся технике малых размеров, например, в мотоциклах или скутерах.

Энергии в Powerpaste может содержаться в 10 раз больше, чем в литиевой батарее. Это означает, что при заправке пастой, дальность движения электроавтомобиля могла бы радикально возрасти. А это открывает для технологии электроимпульса совсем другие возможности.

Одним из преимуществ изобретения можно назвать гораздо более скромную инфраструктуру, потребную для использования его в реальности.

Очередным огромным достоинством является легкость в обслуживании смесь водорода с магнием как топлива — вместо долгой подзарядки достаточно просто поменять аккумулятор с этой пастой, и сразу ехать дальше.

Освобождение энергии, приводящей в действие электродвигатель, происходит путем соединения пасты Powerpaste с водой.

Что интересно, уже создан первый прототип электроскутера, заряжающегося Powerpaste. Демонстрация его должна состояться уже в этом году.

Институт уже строит площадку для производства революционной пасты в своем проектном центре хранения энергии.

Предполагается, что линия по выпуску будет запущена и первая продукция получена уже в 2021 году. Расчетная мощность предприятия — около 4 тонн Powerpaste в год.

Необычайная разработка позволит полностью изменить картину электроавтомобильного парка и его инфраструктуры в мире. Именно последний элемент все еще является камнем преткновения для широкого внедрения экологически чистого вида транспорта.

Нехватка зарядных станций, отбор мощности из городских сетей — эти проблемы теперь смогут уйти с повестки дня. Чем не революция, по имени «паста»?!