Самая вероятная версия передачи коронавируса это летучие мыши

Член исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак считает, что коронавирус передался человеку от летучих мышей, но не напрямую, а через ферму диких животных. Он также предположил, что местом изначального распространения инфекции был юг Китая или Юго-Восточная Азия, сообщает The New York Times.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса.— “Ъ”) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных»,— сказал господин Дасзак.

«Ферма с кроликами могла иметь решающее значение,— добавил он.— Были разговоры и о барсуках <…>. На этот рынок (диких животных.— “Ъ”) попадали звери, которые могли быть переносчиками коронавируса. Они могли заразиться летучими мышами где-нибудь в другом месте в Китае и занести вирус. Так что это ключ номер один».