Обнаружены полезные для сердца свойства перца чили

Корейские ученые провели ряд анализов и пришли к выводу, что перец чили может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты своего эксперимента они опубликовали в научном журнале Nature.

Установлено, что в перце чили содержится вещество, которое снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. Открытое корейцами вещество действует сразу в нескольких направлениях, снижает уровень холестерина и обладает ярко выраженным антиоксидантным эффектом.

Кроме того, регулярное употребление перца чили может помочь человеку заметно снизить уровень сахара в организме. Однако для того, чтобы окончательно убедиться в этом, ученые должны будут провести еще ряд испытаний.