Арабский зонд сделал первый снимок Марса

Эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса. Об этом сообщил в T witter премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Махаммед бен Рашид.

Правитель прикрепил сделанный арабским зондом снимок и подписал, что он был сделан с высоты 25 тыс. км над «поверхностью Красной планеты».

20 июля с космодромa на островe Танэгасима стартовала японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» для изучения Марсa. Запуск был намечен еще на среду, 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.

9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.