Борис Джонсон оценил процесс по импичменту Трампа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа, по итогам которого он был оправдан сенатом. Об этом сообщает CBS.

По словам политика, эта процедура продемонстрировала устойчивость демократических институтов в США. «Я думаю, что разбирательства в Америке дают однозначно понять, что после <...> всего переполоха американская демократия остается сильной», — сказал он.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов. Сенат оправдал бывшего президента Дональда Трампа.