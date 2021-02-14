Вооруженное нападение в Нью-Йоркском метро

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженных нападений в нью-йоркском метро, передает агентство «Анадолу».

По меньшей мере четыре человека в нью-йоркской подземке подверглись нападению неизвестного, вооруженного ножом. Все нападения были совершены на одной ветке метро. Двое раненых скончались на месте.

В Департаменте полиции Нью-Йорка заявили о начале поисков подозреваемого. Изучены данные камер наблюдения, для патрулирования метро направлены дополнительно 500 сотрудников полиции.