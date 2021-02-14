Отца Ники Минаж насмерть сбила машина

Отца американской рэперши Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбила машина. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает TMZ.

Уточняется, что водитель скрылся с места преступления.

По сообщению полиции округа Нассо в Нью-Йорке, 64-летний Мараж шел по дороге в пятницу вечером, когда его сбила машина.

Роберт был доставлен в районную больницу в критическом состоянии, позже он скончался от полученных травм. Полиция разыскивает свидетелей и просит помочь в расследовании, так как описания подозреваемого и его автомобиля пока нет.

Рэперша еще не сообщала о смерти отца. Информацию о произошедшем подтвердила ее тетя на своей странице в Facebook.