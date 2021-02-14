В Мьянме отключили интернет

Почти полное отключение интернета наблюдается в Мьянме, где ранее проходили протесты, сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.

По данным НПО, в стране с 1.00 зафиксировано "почти полное отключение интернета", доступ в сеть упал до 14% от обычного уровня "вслед за информационной блокадой по приказу властей".

"Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность", - написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.