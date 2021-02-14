Дания потратила 28 миллиардов евро на искусственный остров

Дания для достижения этой цели построит искусственный остров, откуда будет поставляться электроэнергия для целого города - 3 миллионов домов.

Принятый Данией климатический закон — весьма амбициозный план. Он предусматривает ограничение выброса тепличных газов к 2010 году на 70 процентов. Надо иметь в виду, что Евросоюз принял план, предусматривающий снижение вредных выбросов в атмосферу на 55 процентов.

Самый большой проект в истории Королевства Дания скоро стартует, поглотив в итоге 28 миллиардов евро. Энергия, производимая на искусственном острове в Северном море, будет направляться потребителям в Германии, Нидерландах и даже Великобритании.

Датчане не бросают слов на ветер. Уже в декабре 2020 года здесь объявили, что прекращают производить какие-либо газы с тепличным эффектом. Более того, власти Дании сообщили, что не будут больше искать залежи нефти и газа в Северном море. Только с помощью таких мер они достигнут к 2050 году полностью так называемой климатической нейтральности. Именно в таких целях они построят искусственный остров, с которого на континент будет поставляться «зеленая» энергия, как минимум, для 3 миллионов домашних хозяйств. Об этом сообщило BBC News.

В истории датского строительства еще никто не отваживался на такое. Остров будет огромным и размер его составит площадь 18 футбольных полей, то есть 120 тысяч квадратных метров. Не исключено, что остров станет в три раза больше, чем предполагалось в первом проекте.

На расстоянии 80 километров от западного побережья Дании в море встанет плавучая платформа, с которой начнется проект, и она будет частично государственной собственностью, а частично, находиться в частном владении. Пока что расходы на проект составляют 28 миллиардов евро.

Министр энергетики Дании Дан Йоргенсен считает, что старт этого проекта — великий момент для мировой «зеленой» трансформации. Он оценивает его, как серьезный вклад в реализацию огромного потенциала европейской морской ветроэнергетики.

Искусственный остров будет соединен с сотнями морских ветровых турбин. Задачей этого географического новообразования будет не только поставка электроэнергии домохозяйствам на суше, но и «зеленого» водорода для использования в судоходстве, авиации, промышленности и тяжелом транспорте.

Первая фаза проекта предусматривает, что около 200 ветровых турбин общей мощностью 3 гигаватта, будут передавать энергию из моря на остров, а оттуда не только для местных домохозяйств, но и дальше, на материк, в ближайшие государства.

Профессор Технического университета в Дании Якоб Остергард в разговоре с BBC сказал, что этой энергией могли бы пользоваться Германия, Нидерланды или Великобритания.

В итоге реализации проекта, искусственный остров может располагать 10 гигаваттами энергии, что позволит обеспечить ею 10 миллионов домов в Европе.

Но датчане хотят пойти и дальше — создать некий узел энергетики на острове Борнхольм в Балтийском море, где его мощность составит 2 гигаватта. Так делится планами своей страны профессор из Дании Я. Остергард.

Но для осуществления грандиозного плана один из крупнейших в мире производителей ветротурбин - датская компания Vestas сперва выведет на рынок турбины мощностью 15 гигаватт. Этот ветряк будет самым большим и мощным в мире — высотой в 261 метр, с лопастями размахом 115,5 метра. Только одна такая конструкция позволит произвести 80 мегаватт-час электроэнергии, что дало бы возможность обеспечить электричеством 20 тысяч домов в Европе и уменьшить вредную эмиссию газов на 38 тысяч тонн.

Прототип своего ветрового гиганта компания Vestas хочет представить уже через год. Если все пойдет по плану, то серийное производство начнется в 2024 году.

Короче говоря, Дания показывает инновативный подход, достойный вызовов XXI века, и становится мировой энергетической державой.

Кстати, Азербайджан — тоже ведь приморская держава. И Каспий мог бы стать плацдармом для аналогичного проекта, важного для региона.