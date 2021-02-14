У Белого дома задержали женщину с пистолетом

Правоохранители США задержали женщину недалеко от Белого дома, в машине которой был найден заряженный пистолет, она утверждала, что хочет передать письмо президенту страны Джо Байдену, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что в субботу 66-летняя женщина вместе с мужчиной, у которого при себе было пневматическое ружье, подошла к контрольно-пропускному пункту близ Белого дома. Она сообщила правоохранителям, что хочет передать Байдену письмо.

Правоохранители обыскали ее машину, которая была припаркована недалеко от резиденции, и нашли там заряженный пистолет. По этой причине женщина была задержана. Издание TMZ уточняет, что оружие не было зарегистрировано. Делом занимается Секретная служба США, которая обеспечивает охрану Белого дома.