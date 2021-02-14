Почти все африканские и латиноамериканские валюты, китайский юань и гонконгский доллар представляют риск с точки зрения инвестиции. Об этом доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Казанский заявил в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, быстрое восстановление экономики Китая не делает юань перспективной валютой для вложения средств.

Казанский отметил, что в условиях высокой вероятности прекращения торговой войны КНР и США, а также стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань.

По его словам, опасной валютой для инвестиций также является гонконгский доллар. Финансист объяснил, что эта валюта была достаточно долгое время переоценена, но опасной ее делают события 2019 года в сочетании с регрессий, которая началась со второй половины 2018 года.

Кроме того, Казанский указал, что не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и практически все африканские и латиноамериканские валюты. Он привел в пример аргентинское песо, которое стабильно падает.