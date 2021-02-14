Израиль начал внезапные учения

Армия обороны Израиля сообщила в понедельник о начале незапланированных учений ВВС "Веред хагалиль", направленных на повышение боеготовности на северных границах.

"Внезапные учения ВВС Израиля "Веред хагалиль" стартовали вчера. Они проводятся по приказу командующего ВВС Израиля Амикама Норкина и предназначены для повышения боеготовности ВВС на северном направлении. Ожидается, что учения завершатся в среду", - цитирует ТАСС заявление армейской пресс-службы.

Военные указали, что в ходе учебных маневров "моделируются сценарии боевых действий на северном фронте и проверяются все составляющие основной миссии ВВС, включая поддержание превосходства в воздухе, защиту неба страны, а также атаки и сбор разведданных".