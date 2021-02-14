Билл Гейтс потратит $2 миллиарда на спасение климата

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс собирается в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в стартапы и проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата. Об этом предприниматель и меценат заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

По мнению Гейтса, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата, как минимум в пять раз, до 110 млрд долларов ежегодно. "Нам необходимо менять физическую экономику такими быстрыми темпами, как никогда ранее в истории", - подчеркнул он.

При этом Гейтс добавил, что, с его точки зрения, мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких, как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. В то же время он заявил, что возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.