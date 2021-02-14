Главный инженер-азербайджанец и капитан-турок уже 16 месяцев в заложниках у берегов Кувейта

Отдел информации 09:53

Восемнадцать моряков, среди которых есть и гражданин Азербайджана, уже 16 месяцев находятся в заложниках на сухогрузе у берегов Кувейта. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, об этой драматической ситуации на судне рассказал капитан Юсиф Сенджер в видеообращении, размещенном в интернете.

Из видеообращения капитана стало известно, что сухогруз M/V Ula, принадлежащий катарской компании Aswan, сначала был брошен на произвол судьбы в водах Басрского залива в Ираке, а затем в одном из портов Кувейта. Причина в том, что компания-владелец корабля обанкротилась. Капитан Юсиф Сенджер в октябре 2019 года заключил контракт с компанией Aswan и приступил к работе в качестве капитана сухогруза. Первый рейс был в Бангладеш. Этот рейс должен был стать последним для корабля, так как срок его эксплуатации подошел к концу и после завершения рейса сухогруз должен был быть отправлен на утилизацию. После того как корабль был полностью готов к рейсу, капитану приказали плыть не в Бангладеш, а в Кувейт. Судно простояло на якоре в Басрском заливе три месяца, после чего отправилось в Кувейт. Согласно распоряжению компании, судно должно было выгрузить груз в кувейтском порту Шуайба, а затем компания должна была заменить экипаж. Однако началась пандемия коронавируса, и Кувейт закрыл въезд и выезд из страны. В результате члены экипажа остались на борту.

Несмотря на то, что люди месяцами трудились, зарплату они так и не получили. Четыре члена экипажа подняли бунт и напали на капитана. Капитан с помощью азербайджанца - главного инженера судна и нескольких других членов экипажа подавил бунт и бунтовщиков закрыли в камере. Капитан запросил помощи у соответствующих органов Кувейта, но эти органы не проявили никакого интереса к инциденту на борту сухогруза. Капитан был вынужден сообщить о ситуации на борту корабля Международной организации мореходства. После этого представители сил безопасности Кувейта прибыли на сухогруз, и корабль был отбуксирован в порт. Однако никаких мер к бунтовщикам на корабле предпринято не было. В то же время членам экипажа сухогруза было запрещено оставить корабль и вернуться в свои страны. Представители посольства Турции также несколько раз посещали судно и обращались к местным властям по поводу данной проблемы, но все безрезультатно. Осенью прошлого года у корабля отобрали флаг. Судно плавало под флагом Палау, но после того, как компания-владелец корабля обанкротилась, островное государство отозвало свой флаг. В результате этого корабль стал просто грудой железа на воде. Однако правительство Кувейта по-прежнему не разрешало экипажу покинуть судно, ссылаясь на законы страны.