Глава правительства Ливии уехал из страны

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж покинул в воскресенье Ливию и уже не вернется в Триполи. Об этом сообщили в понедельник ТАСС источники в правительстве.

"Саррадж окончательно покинул свой пост, уехал из страны и уже не вернется в Триполи", - подтвердил информацию собеседник агентства. По его словам, Саррадж поручил своему заместителю Ахмеду Майтыгу официально передать власть новому Президентскому совету.

В документе, опубликованном информационным порталом Al-Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу "выполнять задачи и обязанности главы Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до его возвращения из поездки".

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Манфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.