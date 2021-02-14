Полиция накрыла незаконно работающую чайхану
В Губе оштрафованы нарушители карантинного режима. Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы, сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.
Выявлена чайхана, функционировавшая в ночное время в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, деятельность объекта была немедленно приостановлена.
Арендатор объекта Эльшад Ибрагимов и 13 клиентов заведения были задержаны и доставлены в отделение полиции.
В отношении нарушителей приняты административные меры.