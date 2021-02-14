В Барде брат убил сестру

14 февраля около 01:00 в правоохранительные органы Бардинского района поступила информация об обнаружении на территории района тела Айнур Аскеровой со следами ножевых ранений, а также о нанесении ножевых ранений Расулу Оруджеву.

Как пишут местные СМИ, в ходе первичного расследования были установлены обоснованные подозрения в совершении Эльмидаром Аскеровым (1991 г.р.) умышленного убийства своей сестры Айнур Аскеровой (1989 г.р.) в ходе ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, и нанесении ножевых ранений Расулу Оруджеву (1992 г.р.), состоявшего в неофициальном браке с А.Аскеровой.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса. Назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия. Эльмидар Аскеров задержан в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.