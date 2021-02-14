В Армении интернет-маньяк представлялся азербайджанцем и требовал интимные фото девочек

Гражданин Армении обвиняется в эксплуатации несовершеннолетних, применении к ним угрозы насилия с использованием их уязвимого состояния. Случай раскрыла Служба национальной безопасности страны, пишет «Спутник-Армения».

По предварительным данным, мужчина, открыв в Facebook аккаунт под азербайджанским именем «Азиз Мурадов», находил родственниц военнослужащих, пропавших без вести в Карабахе или оказавшихся в плену, и передавал им ложную информации о местонахождении их родственников-солдат. Взамен он требовал от девочек присылать ему их фотографии и видеозаписи, снятые в обнаженном виде. В противном случае интернет-маньяк угрожал расправой над военными. Отмечается, что в капкан извращенца попала и 16-летняя девочка.

Оперативникам удалось найти и задержать мужчину, который дал признательные показания. Следствие обратилось в суд с ходатайством об его аресте, оно было удовлетворено.

На этапе предварительного следствия удалось выявить около десятка потерпевших, которые дали подробные объяснения. Проведена объемная следственная и процессуальная работа, в доме предполагаемого преступника найдены важные с точки зрения расследования предметы.