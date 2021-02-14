Китайские коммунисты отправили ЙАП 10 тысяч доз вакцины

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) принял решение предоставить партии «Ени Азербайджан» (ЙАП) 10 тыс. доз вакцины от коронавируса, говорится в сообщении правящей партии Азербайджана.

Отмечается, что вакцины будут предоставлены ЙАП безвозмездно и при необходимости количество доз может быть увеличено.

Подчеркивается, что ЙАП более 20 лет тесно сотрудничает с КПК.

Напомним, что в Азербайджане используется вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac.