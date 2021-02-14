Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 12:45

Итак, политический театр в сенате США закончился. Трамп был оправдан - 57 сенаторов выступили за то, чтобы подвергнуть его импичменту, 43 проголосовали против. Противникам экс-президента не хватило еще десяти голосов, чтобы на веки вечные отправить его в отставку. Слушания завершились в субботу стремительно. До этого часть сенаторов выступала за то, чтобы вызвать в Конгресс свидетелей, которые дали бы показания о том, как Трамп провоцировал своих сторонников на штурм Капитолия 6 января. Однако затем эту идею отбросили: свидетельские показания заняли бы недели, может быть, даже месяцы, а обе стороны в сенате все равно остались при своем мнении.

Что сейчас говорят и как комментируют в Вашингтоне итоги политического суда над Трампом? Большинство наблюдателей считают, что позиция обвинения была значительно сильнее, чем защиты. В этом демократам помогли новые видео, которые те принесли с собой в зал заседаний. На них отчетливо видно, что атаковавшие Конгресс сторонники Трампа действительно хотели расправиться с вице-президентом Майком Пенсом, которого его босс обвинил в предательстве, и со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. В итоге аргумент обвинения в адрес экс-президента, который поставил под угрозу жизни первых лиц в государстве, был практически неотразим. И он заставил семерых сенаторов-республиканцев, а это 15 процентов от состава этой партии в сенате, перейти партийные линии. Достаточно вспомнить, что на предыдущем импичменте 13 месяцев назад вся республиканская рать стояла горой за своего президента. А теперь, помимо сенатских «ренегатов», на слушаниях в палате представителей 12 республиканцев также выступили за импичмент Трампа. Но это в Конгрессе, а в целом по стране Трамп до сих пор сохраняет значительное влияние на республиканцев, хотя речь идет лишь о правом крыле партии. Газета New York Times считает, что «в Вашингтоне молчаливое большинство республиканцев четыре года ожидало, что Трампа ждет утрата позиций из-за его собственного неподобающего поведения», но этого не произошло. То, что все же большинство сенаторов-республиканцев отказались наказывать Трампа, говорит прежде всего об их страхе перед партийной «базой» в штатах. Многих «слуг народа» ждет переизбрание в 2022 году и они могут легко потерять свои кресла из-за того, что подвергли остракизму экс-президента. Далеко не у всех хватило мужества отвечать за свои слова. Так, как это делает конгресвумен–республиканка Лиз Чейни, дочь в прошлом могущественного вице-президента Дика Чейни, которая выступила против Трампа. Против нее была развернута настоящая травля в ее родном штате Вайоминге, но Чейни стоит на своем. А вот лидер в недавнем прошлом республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл вскоре после штурма Капитолия говорил о том, что «преступники несли баннеры в защиту Трампа и клялись в верности ему». Но это не помещало сейчас Макконнеллу выступить против импичмента и фактически оправдать Трампа.

Многие республиканцы убеждены, что на политическом суде вина Трампа была доказана. Сам процесс ускорил раскол в партии, о котором сейчас говорят многие американские политологи. Как сообщают два телеканала с диаметрально противоположными политическими позициями - CNN и Fox, около 120 республиканцев, в большинстве своем высокопоставленных сотрудников администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего, собрались создать свою собственную антитрамповскую партию. Они считают, что «Старая и Великая партия», как ее называют в США, деградировала в годы правления Трампа, потеряв моральные ориентиры и вместо отстаивания идеалов начала поклоняться культу личности одного человека. Почему это произошло? Как пишут авторы статьи в журнале Foreign Policy, потребуются годы, чтобы в полной мере оценить «эффект Трампа», но предварительный анализ показывает, что в современном обществе многие люди оказались под тяжким бременем новых проблем и стремительных перемен, они испугались, что потеряют свой статус, свое место и привычный образ жизни». И отсюда тяга к упрощенным рецептам, который предлагает демагог и популист Трамп. Такая расположенность к демагогии и популизму характерна не только для Америка. Как считает FP, «к авторитаризму вполне восприимчива как минимум треть населения стран Запада». Но спустимся с политологических небес на землю. Как пишет в редакционный статье Washington Post, «57 сенаторов поступили правильно, но сенату предстоит еще работа впереди». Речь идет о том, чтобы «лишить Трампа, совершившего преступление против демократии, которое очевидно для всех, права в будущем занимать какие-либо выборные посты». Иными словами, его хотят лишить в первую очередь возможности баллотироваться на выборах 2024 года.