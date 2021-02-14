Ученые о «мозговом тумане» у переболевших COVID-19

Американские ученые заявили, что смогли выяснить, почему COVID-19 может оставлять после себя негативные последствия для самочувствия пациента, а именно помутнение сознания. Этот признак получил название "мозговой туман". Об этом сообщает Science Alert.

По словам специалистов, его причина кроется среди прочего в уровне цитокинов (широкая категория белков, которые участвуют в передаче сигналов в иммунной системе) в спинномозговой жидкости.

Отмечается, что в ходе своего исследования ученые из Мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке (США) провели скрининг спинномозговой жидкости 18 онкологических больных. Эти пациенты испытывали неврологическую дисфункцию (известную как энцефалопатия) после заражения коронавирусом.