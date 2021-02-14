Преступная группировка ограбила более 30 домов

В 31-е отделение Сураханского районного управления полиции обратился житель поселка Бюльбюля, который сообщил, что из его дома были похищены телевизор, газовый котел системы комби, а также другие предметы домашнего обихода. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Садиг Шафиев, Эльшан Мамедов, Джанали Мустафаев, Кямаля Мустафаева, Габиль Нагиев и Гасан Аббасов.

В ходе расследования выяснилось, что указанные лица совершили кражи в более чем 30 домах в Сураханы, а также в других районах Баку и Азербайджана.

Собранные по делу материалы направлены в следственный отдел Сураханского РУП.