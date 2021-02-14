Техас остался без света

Более миллиона жителей Техаса остались без электроэнергии из-за обрушившейся на штат снежной бури, сообщает специализированный портал poweroutage.com.

Согласно информации ресурса, из более чем 12 миллионов отслеживаемых потребителей без света в Техасе по состоянию на 15 февраля остаются 1 075 085 жителей.

Совет по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) в воскресенье сообщил о выходе из строя половины ветряных установок штата, турбины которых замерзли. Это привело к потере 12 тысяч мегаватт. Кроме того ограничена подача газа на электростанции.