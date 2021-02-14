Британская компания разминирует Физули

Британская Aardvark Group приняла участие в разминировании освобожденных территорий Азербайджана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на группу.

Согласно сообщению Aardvark Group, в декабре 2020 года началась подготовка к строительству нового международного аэропорта, автомагистрали и другой ключевой инфраструктуры в Физулинском районе Азербайджана. В связи с этим было проведено подробное исследование и оценка масштаба наличия в регионе мин и неразорвавшихся боеприпасов с целью определения рекомендаций по выбору наиболее подходящего оборудования по разминированию.

Отмечается, что команда Aardvark работала круглосуточно, чтобы уложиться в 14-дневный срок.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп подчеркнул важность проекта, гендиректор Aardvark Group Дэвид Сент-Джон-Клер сказал, что проект по разминированию обеспечит безопасное строительство нового международного аэропорта в Физули.

Aardvark Group считается в мире самой эффективной структурой, работающей в секторе по обезвреживанию мин.