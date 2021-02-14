Синоптики прогнозируют дожди и снег

Завтра, 16 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами морось, будет преобладать умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.