Синоптики прогнозируют дожди и снег
Завтра, 16 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами морось, будет преобладать умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, в горных районах - снег, временами интенсивный. Местами туман. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса тепла, на высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла.
!6 февраля на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.