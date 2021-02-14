Экс-соратник Каддафи обвинил Запад в организации переворота в Ливии

Протестные акции в Ливии в 2011 году и вторжение НАТО в эту страну было спланированной акцией Запада для взятия под контроль ливийских ресурсов, заявил в интервью РИА Новости бывший официальный представитель правительства Муамара Каддафи Муса Ибрагим.

По словам Ибрагима, власти джамахирии с самого начала протестов знали о заговоре против Ливии и рассказали об этом "друзьям в арабском регионе и в Африке".

"Это спланированная акция западных стран для того, чтобы разрушить Ливию, чтобы завладеть ее нефтью и пользоваться ее стратегическим положением, поставив во главе ее своих агентов", - считает Ибрагим.

По словам политика, одной из причин вторжения в Ливию Североатлантического альянса также стал курс Муамара Каддафи на освобождение Африки от западной гегемонии. Бывший ливийский лидер, говорит он, планировал основать Центральный африканский банк, который бы освободил Африку от мировой финансовой системы. Власти страны готовились способствовать принятию единой для континента золотой валюты – афро, которая должна была занять место доллара, сказал Ибрагим.

"Это вызвало испуг на Западе. Они потребовали от Ливии, чтобы она прекратила эту программу. Муамар Каддафи отверг эти угрозы", - заявил Ибрагим.