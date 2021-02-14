Минэкологии предупреждает: ожидается похолодание

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает, что с 17 февраля в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия.

Согласно информации, 17 февраля в Баку и на Апшероне ожидаются переменные дожди, 17 февраля вечером и 18 февраля дождь временами будет переходить в мокрый снег и снег. Скорость северо-западного ветра составит 15-20, временами 23-25 м/сек, вечером 17 февраля и ночью и утром 18 февраля ветер местами на полуострове усилится до 28-30 м/сек.

Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, 17 февраля вечером и 18 февраля температура будет около 0 градусов.

17 февраля и до утра 19 февраля в регионах Азербайджана ожидаются осадки, снег, скорость западного ветра составит 15-20, местами до 27-32 м/сек. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов. В горных и предгорных районах на дорогах гололед, 17 февраля возможна метель.