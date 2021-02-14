Байден впервые примет участие в саммите лидеров G7

Президент США Джо Байден примет участие в саммите лидеров «Большой семерки» (G7), запланированном на 19 февраля, сообщает агентство «Анадолу».

Как сообщили в Белом доме, саммит будет организован в режиме видеоконференции - впервые с апреля прошлого года.

Лидеры стран-участниц G7 обсудят борьбу с пандемией COVID-19, а также восстановление мировой экономики.

Глава Белого дома сосредоточится на сотрудничестве в обеспечении финансирования здравоохранения против угрозы инфекционных заболеваний в сфере производства, а также распределении и поставках вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, отметили в Белом доме.

Участники саммита также сосредоточатся на экономических вызовах со стороны Китая и глобальном климатическом кризисе.