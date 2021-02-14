Строительство американцами ГЭС вызвало протесты в Грузии

Сразу в нескольких городах Грузии проходят акции протеста против строительства новой гидроэлектростанции (ГЭС) в районе курортного поселка Бахмаро, сообщает издание «Sputnik Грузия».

Возводить станцию «Бахви-1» должна американская компания Cerberus Frontier, с которой около года назад министерство экономики страны подписало контракт на 15 миллионов долларов. Новая ГЭС должна стать самой высокой в стране, она будет возводиться на высоте 500 метров над уровнем моря.

В свою очередь активисты и экологи полагают, что строительство поставит под угрозу уникальную экосистему региона, а также создаст риск затопления нескольких близлежащих деревень в случае землетрясения. Они уже начали сбор подписей против строительства объекта, 15 февраля протесты против «Бахви-1» прошли у здания парламента в Тбилиси, а также городах Батуми и Телави.