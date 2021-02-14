"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным

Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG), сообщают РИА Новости.

Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона и обнаружили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносен. При этом исследователи подчеркнули, что хотя все статистические данные выявили такую тенденцию, для установления причин и более точных показателей летальности штамма VUI-202012/01 необходим более детальный анализ.

Ученые предполагают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.