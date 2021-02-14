Организатора терактов в Москве убили в колонии

В приморской колонии убили отбывавшего срок за терроризм Халида Хугуева, который устроил два взрыва в центре Москвы в 1999 году, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Конфликт между 65-летним Хугуевым и 41-летним Русланом О. произошел днем 13 февраля в медсанчасти ИК-27 в поселке Волченец Партизанского района, где оба отбывали наказание. Осужденный за похищение человека и вымогательство вонзил лезвие от канцелярского ножа в шею Хугуеву. Спасти его не удалось – была повреждена трахея.

Злоумышленника задержали, он сознался в содеянном. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого, говорится в сообщении СК.

Хугуев в 2009 году был осужден на 25 лет за теракты в московской гостинице "Интурист" и в ТЦ "Охотный ряд". В первом случае, который произошел в апреле, пострадали 11 человек, в том числе ребенок, во втором взрыве – он случился 31 августа – погибла женщина, еще 39 человек получили травмы.