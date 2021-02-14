В Кремле пообещали разобраться в предложении Маска Путину

Предложение известного американского предпринимателя Илона Маска президенту Владимиру Путину пообщаться в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно разобраться, сам президент не ведет соцсети, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», – передает РИА Новости слова Пескова.

Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.