«Азербайджан объединяется с Нахчываном, с Турцией. В то же время может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Также будет налажено железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана. Между Ираном и Арменией будет железнодорожное сообщение. Будет железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть все страны региона получат от этого только пользу», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в селе Гюлябирд в ходе поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что в результате ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс по ней уже начались перевозки грузов между Россией и Турцией.

«Посмотрите, как мы все предвидели, какую проявили волю. В то же время мы мобилизовали финансовые ресурсы и обеспечиваем эти железнодорожные связи. Это необходимо для нашей страны, потому что это повышает геополитическое значение нашей страны, повышает ее экономическую мощь. Так как мы, как надежная транзитная страна, получим от этого большие финансовые доходы, в то же время это имеет большое значение для обеспечения стабильности и мира в регионе», - сказал президент Ильхам Алиев.

Напомним, что железная дорога Баку — Тбилиси — Карс (БТК) — транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. В 1993 году Турция приостановила функционирование железной дороги Карс — Гюмри — Тбилиси с целью закрыть границу с Арменией, после чего стороны для создания альтернативы закрытой железной дороге впервые начали обсуждать проект Баку — Тбилиси — Карс.

Соглашение между тремя странами о создании данного маршрута было подписано в январе 2005 года. Европейский союз и США отказались оказать финансовую помощь в продвижении линии, так как знали, что этот маршрут предназначен для обхода Армении. Проект был профинансирован правительством Азербайджана.