Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева принимает меры для обеспечения высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны, нуждающихся в реабилитационных средствах.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, протезы производятся в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре министерства в условиях сотрудничества с известными производителями протезов. Эти средства реабилитации обладают высокой степенью функциональности. Они позволяют полностью и более точно регулировать движения на основе электронных суставов, обеспечивая стабильное, безопасное и уверенное движение.

В видеоролике, который представлен ниже, отражен процесс предоставления высокотехнологичного протеза Рашаду Амин оглу Алиеву, одному из героев нашей победы. Рашад, потерявший ногу из-за серьезных травм в бою, теперь может свободно ходить и комфортно передвигаться благодаря реабилитации.