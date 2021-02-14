Ильхам Алиев о сдаче Шуши и Лачина

«Лачинский район является вторым оккупированным районом после Шуши. Оккупация Лачинского района фактически создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабах ом. Однако в советское время этой связи не было. 8 мая 1992 года, спустя 10 дней после оккупации Шуши, Лачинский район оказался под оккупацией. Это стало большой трагедией», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в селе Гюлябирд в ходе поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы, сообщает АзерТАдж.

«Потеря каждого района была большой трагедией. Люди погибли, их имущество было разрушено, наши соотечественники оказались изгнанными со своих земель. Оккупация Лачинского района была нашим большим поражением и со стратегической точки зрения. Те, кто сдал Лачинский район, те, кто сдал Шушу, — это одни и те же люди. Я говорил это. Еще раз хочу сказать, чтобы азербайджанский народ это знал и никогда не забывал. Предательский тандем ПНФА-Мусават сдал эти земли врагу, чтобы прийти к власти. Тогда с целью свержения власти в Баку организовывали митинги, устраивали панику, были готовы к совершению любого предательства, чтобы прийти к власти. И они совершили это предательство. Они оставили Шушу. Хотя у них под контролем были силы. Когда армяне вошли, Шуша была фактически пуста. Шушу никто не защищал. Затем сдали и Лачинский район, после чего не прошло и месяца, как они пришли к власти. Тандем ПНФА-Мусават совершил предательство, измену и преступление», - сказал глава государства.

Президент отметил, что после того, как в апреле 1993 года был оккупирован Кельбаджар, представители ПНФА-Мусават испугались и, дезертировав, сбежали.

«Азербайджанский народ никогда не должен забывать об этом, не должен забывать этих предателей, этих изменников, этих врагов! Они продали нашу землю. Мы вернули эти земли, мы вернулись. Вот стою я здесь - в Лачинском районе. Как Верховный Главнокомандующий победоносной армии, освободившей эти земли от врага, я поднял азербайджанский флаг и под этим флагом обращаюсь к азербайджанскому народу из родного Лачинского края. Наша победа — это историческая победа. Мы восстановили историческую справедливость. Мы восстановили свои права, мы отомстили за кровь наших шехидов, мы отомстили врагу и вернулись. А сейчас идут восстановительные работы. Я говорил, что мы превратим этот регион, Карабах в рай. Все указания уже даны. Вся работа сделана, она будет выполнена в плановом порядке, и мы будем жить на этих землях вечно. Никто не может сдвинуть нас с этих земель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», - провозгласил Ильхам Алиев.