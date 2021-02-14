Facebook выпустит смарт-часы

Facebook работает над созданием собственных умных часов, которые должны будут появиться на витринах магазинов уже в 2022 году, сообщает портал Business Insider.

Пока стоимость будущего гаджета не известна, однако Facebook может продавать их за цену примерно равную затратам на производство, как это это было с очками виртуальной реальности Oculus Quest, утверждают источники.

Также сообщается, что часы от компании Марка Цукерберга смогут выходить в интернет через сотовую связь, так что гаджету не придется работать в паре со смартфоном — он будет полностью автономным. Изначально устройство будет работать на базе операционной системы Android, которая принадлежит Google, однако в дальнейшем Facebook планирует создать свою собственную ОС.

Кроме того, есть предположения, что с помощью часов можно будет управлять AR-очками, которые Facebook планирует выпустить в 2023 году. Это будет реализовано посредством ремешка, который может считывать сигналы мозга для управления различными устройствами.

Также стало известно, что часы будут предоставлять пользователям возможность использовать семейство приложений от корпорации Цукерберга, например, WhatsApp или Instagram, чтобы обмениваться сообщениями друг с другом. Кроме того, в аксессуар будет добавлена возможность интеграции с фитнес-приложениями от таких компаний как Peloton.