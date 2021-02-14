Лавров обвинил Брюссель в разрыве отношений между Россией и ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Брюссель в разрыве отношений между Россией и Евросоюзом. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, трансляция мероприятия велась на YouTube-аккаунте телеканала RT.

Российский министр подчеркнул, что разрыв отношений между Москвой и Брюсселем происходит уже на протяжении многих лет. «Каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обвинил ЕС в попустительстве по отношению к грубейшим нарушениям прав русского и русскоязычного населения, а также нападок на русский язык и культуру.

«Я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а отдаление самого Евросоюза от русского языка, от русской культуры, от всего русского, а значит от Российской Федерации», — резюмировал Лавров.