Самолеты израильских ВВС перелетели Голанские высоты, а налет был нацелен на объекты в районе международного аэропорта, а также на военные объекты около Дамаска, в том числе на многолетнюю операционную базу Ирана.

В ночь с воскресенья на понедельник Израиль осуществил ракетный удар по окраине Дамаска, где находится операционная база Ирана. Сирия отбила атаку. Это не первый случай, когда Израиль наносит удары по поддерживаемым Ираном силам шиитской милиции.

Очевидцы рассказали прессе, что слышали взрывы к югу от Дамаска. Именно там находится объект шиитской милиции.

Согласно местным разведывательным источникам, израильская операция имела целью сдерживание Ирана в его стремлении изменить расклад сил в Сирии в свою пользу, пишет The Times of Israel.

Развертывающаяся там военная операция, по данным израильских генералов и местных разведывательных источников, получила молчаливое согласие Соединенных Штатов.

По сведениям Al Jazeera, бомбовые налеты имели целью нанести удар по городу Кисва, в почти 14 километрах к югу от столицы Сирии, на широком пространстве, где доминируют проиранские силы шиитской милиции.

«Наша противовоздушная оборона все еще отбивает израильские ракетные атаки над небом столицы», - заявила сирийская армия, которую цитирует aljazeera.com.

Президент Сирии Башар Асад никогда публично не признавал, что иранские силы действуют в его владениях во время гражданской войны в Сирии. Он лишь утверждал, что Тегеран имеет своих военных советников на месте.

Британская прооппозиционная группа Syrian Obsrvstory for Human Rights сообщила о как минимум 9 боевиках, погибших во время налетов. Однако другие источники информации в Сирии не подтвердили этой информации.

Израильский военный пресс-секретарь, со своей стороны, сказал агентству Reuters:

«Мы не комментируем такого рода сообщения прессы». Силы обороны Израиля регулярно отказывают в комментариях по поводу военных действий в Сирии, за исключением тех, которые начались как «возмездие».