Айвазян летит в Москву

17 февраля министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетит Москву. Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Армении.

В рамках визита А.Айвазян встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.