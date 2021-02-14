Айвазян летит в Москву
17 февраля министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетит Москву. Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Армении.
В рамках визита А.Айвазян встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
17 февраля министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетит Москву. Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Армении.
В рамках визита А.Айвазян встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.