Сафар Мехтиев рассказал, как ослабить ущерб от глобальных кризисов

15 февраля стартовал Виртуальный семинар по Европейскому региону по использованию методологий стратегического прогнозирования в определении стратегии Всемирной таможенной организации, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Выступая в качестве зампредседателя по Европейскому региону ВТО, Сафар Мехтиев отметил, что несмотря на сложности, которые создала в 2020 году пандемия коронавируса в сфере обеспечения устойчивости цепочки торговых поставок, таможенные службы региона успешно продолжили свою деятельность.

Глава Госкомтаможни довел до сведения участников, что победа, достигнутая Азербайджаном в 44-дневной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, имеет важное значения для дальнейшего развития стран региона и усиления региональной интеграции.

Сафар Мехтиев также рассказал о работе, проделанной в сфере ускорения и упрощения торговли и таможенных операций и внедренных новшествах и проектах.

По его словам, процессы глобализации в экономике также приводят к тому, что кризисы приобретают глобальный характер. Для ослабления ущерба, нанесенного экономикам стран, соответствия новым вызовам, приоритетной задачей является формирование качественно новой модели развития торговли.

Затем Сафар Мехтиев проинформировал участников встречи о поступивших от стран-участниц предложений по подготовке стратегического плана и исследованиях, проводимых в связи с деятельностью ВТО. Глава Госкомтаможни выразил надежду, что в ходе семинара пройдут интересные обсуждения.

В свою очередь замгенсека ВТО Рикардо Тревино Чапа отметил важность усиления сотрудничества и правильное определение стратегических целей для дальнейшей эффективной деятельности. Он также подчеркнул важность выявления рисков и их учета в стратегическом планировании, добавив, что страны должны активнее участвовать в деятельности организации.

Первый рабочий день семинара продолжился интерактивной сессией на тему способов борьбы с зонами риска Аудитного плана на 2020-2021 гг.

Семинар завершится 16 февраля, и на следующий день пройдет интерактивная сессия по подходам к Стратегическому планированию ВТО, а также обсуждения других вопросов повестки.